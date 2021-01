«Slam Dunk» e il nuovo volto del Giappone (Di venerdì 8 gennaio 2021) In una classifica realizzata la scorsa settimana dalla Asahi TV su un campione di circa 150 mila lettori, One Piece è risultato il manga migliore di sempre, seguito da Demon Slayer, sull’onda del successo del film e della serie animata che hanno dominato il 2020, e quindi Slam Dunk. Il manga dedicato al mondo giovanile filtrato attraverso la lente sportiva della pallacanestro, scritto e disegnato da Takehiko Inoue fra il 1990 ed il 1996, si è infatti classificato terzo, prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 8 gennaio 2021) In una classifica realizzata la scorsa settimana dalla Asahi TV su un campione di circa 150 mila lettori, One Piece è risultato il manga migliore di sempre, seguito da Demon Slayer, sull’onda del successo del film e della serie animata che hanno dominato il 2020, e quindi. Il manga dedicato al mondo giovanile filtrato attraverso la lente sportiva della pallacanestro, scritto e disegnato da Takehiko Inoue fra il 1990 ed il 1996, si è infatti classificato terzo, prima … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

newsintheshell : ?? Slam Dunk, il capolavoro di Takehiko Inoue ispirerà un nuovo film d’animazione! - yun___kie : voglio leggere ma non so cosa dovrei continuare slam dunk ma idk sono scem - VincenzoNamor85 : @GiacomoRisitano @Il_Nerdastro Slam Dunk, quanti bei ricordi! Il manga lo divorai, all'epoca! Mi ha tenuto compagni… - venusveneris : il film di slam dunk in mano alla toei porcodio - Majden3 : RT @fumettologica: Il nuovo anime di “Slam Dunk” -