“Sistema Trapani” per puntare alla palma di Capitale italiana della Cultura 2022

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) PALERMO – La scommessa non di una sola città ma di tutto il ‘West Sicily’. Trapani spera nella palma d’oro di Capitale italiana della Cultura 2022 e lo fa puntando su un’azione di sistema che mette insieme tutti i 24 Comuni della provincia, oltre a enti, associazioni, fondazioni e associazioni culturali. In tutto sono quasi 150 i firmatari del protocollo d’intesa che sostiene la candidatura di questo estremo lembo d’Europa che può contare sulle bellezze naturalistiche delle saline, del mare delle Egadi, della riserva dello Zingaro e delle biodiversità che è possibile ammirare alla foce del fiume Belice. Un territorio che fa della multiculturalità uno dei propri vessilli: dall’antica Kasbah di Mazara del Vallo al cous-cous di San Vito Lo Capo, cibo che rappresenta la massima espressione dell’integrazione tra i popoli. E ancora le bellezze architettoniche dei borghi medievali di Erice e Salemi, la maestosità della cattedrale di Mazara del Vallo e le testimonianze del passato come la nave punica di Marsala, il tempio e il teatro greco di Segesta.