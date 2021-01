Simone compie 52 anni: gli auguri del club su ‘Twitter’ | Milan News (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE Milan News - Marco Simone, ex attaccante del Milan, compie oggi 52 anni. Ecco il post di buon compleanno del club rossonero sui social Simone compie 52 anni: gli auguri del club su ‘Twitter’ Milan News Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 7 gennaio 2021) ULTIME NOTIZIE- Marco, ex attaccante deloggi 52. Ecco il post di buon compleanno delrossonero sui social52: glidelsuPianeta

acmilan : Wishing a splendid birthday to an unforgettable Rossonero striker: Marco Simone ???? Tanti auguri a un bomber rosso… - kaiharumamiura : RT @acmilan: Wishing a splendid birthday to an unforgettable Rossonero striker: Marco Simone ???? Tanti auguri a un bomber rossonero che og… - el_sebastian3 : RT @acmilan: Wishing a splendid birthday to an unforgettable Rossonero striker: Marco Simone ???? Tanti auguri a un bomber rossonero che og… - PianetaMilan : #MarcoSimone compie 52 anni: gli auguri del club su #Twitter | @acmilan #News - #TBT #Amarcord #OnThisDay #HBD… - ColvilleFumiko : RT @acmilan: Wishing a splendid birthday to an unforgettable Rossonero striker: Marco Simone ???? Tanti auguri a un bomber rossonero che og… -

Ultime Notizie dalla rete : Simone compie Simone compie 52 anni: gli auguri del club su ‘Twitter’ | Milan News Pianeta Milan Le pagelle di Lazio-Fiorentina: Caicedo e Immobile decisivi

Allo Stadio Olimpico di Roma termina con il risultato di 2-1 la sfida tra Lazio e Fiorentina. Ad aprire le marcature è la rete di Caicedo nel primo tempo, a cui si susseguono quelle di Ciro Immobile e ...

Elezioni Crer: Alberici in regola può lanciare la sfida a Braiati

Nel caso di Simone Alberici e dei suoi delegati tutti ... La Lombardia – prima regione a compiere questo passo, ieri sera ha ufficializzato un cambio di rotta netto, che va nella direzione ...

Allo Stadio Olimpico di Roma termina con il risultato di 2-1 la sfida tra Lazio e Fiorentina. Ad aprire le marcature è la rete di Caicedo nel primo tempo, a cui si susseguono quelle di Ciro Immobile e ...Nel caso di Simone Alberici e dei suoi delegati tutti ... La Lombardia – prima regione a compiere questo passo, ieri sera ha ufficializzato un cambio di rotta netto, che va nella direzione ...