Serie C, causa COVID rinviata Padova-Carpi (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Lega Pro ha comunicato attraverso una nota dal proprio sito ufficiale il rinvio della sfida fra Padova e Carpi in programma il 10 gennaio a causa dei numerosi casi di positività al Coronavirus riscontrate tra le fila degli emiliani. Questa la nota ufficiale: “Preso atto dell’istanza presentata dalla società Carpi ai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara Padova-Carpi, in programma domenica 10 gennaio 2021,Stadio “Euganeo”, Padova, venga rinviata a data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 237/DIV del ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) La Lega Pro ha comunicato attraverso una nota dal proprio sito ufficiale il rinvio della sfida frain programma il 10 gennaio adei numerosi casi di positività al Coronavirus riscontrate tra le fila degli emiliani. Questa la nota ufficiale: “Preso atto dell’istanza presentata dalla societàai sensi del punto 4 del Com. Uff. n. 54/L del 6 ottobre 2020,le cui disposizioni sono state emanate per disciplinare l’attuale fase conseguente l’emergenza epidemiologica, la Lega dispone che la gara, in programma domenica 10 gennaio 2021,Stadio “Euganeo”,, vengaa data da destinarsi. Alla luce di quanto sopra, si rende noto che, a parziale modifica di quanto previsto dal Com. Uff. n. 237/DIV del ...

carlompiacenti : #WashingtonDC #CapitolHill #Trump Malgrado le somiglianze, non chiamerei in causa persone serie come i Village People. - Wanderfuss : @max_the_wicked In effetti è una serie scritta benissimo che però non ha, ingiustamente, suscitato il clamore che e… - siamo_la_Roma : ??? Serata di paura per #DeSanctis ?? L’ex portiere giallorosso è rimasto coinvolto in un incidente d’auto ?? Necessa… - ProiterSrl : Il C.T.E. ha programmato una serie di iniziative per il 2021: segnaliamo 4 seminari di particolare interesse ed il… - bralex84 : -

Ultime Notizie dalla rete : Serie causa Incidente in auto per Morgan De Sanctis: condizioni serie, gli hanno asportato la milza Sport Fanpage Credit Agricole Sarzana tra le big A Monza sfatata una serie negativa

I rossoneri si mantengono in alta classifica dopo aver vinto 4-3 su un campo sempre difficile. Ora la sfida a Forte dei Marmi ...

Serie C, le ufficialità di oggi: Sudtirol, ceduto Gigli al Potenza

Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..

I rossoneri si mantengono in alta classifica dopo aver vinto 4-3 su un campo sempre difficile. Ora la sfida a Forte dei Marmi ...Alla mezzanotte del 4 gennaio è ufficialmente scattata la finestra di calciomercato di riparazione, che terminerà il prossimo 1 febbraio..