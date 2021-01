Serie A, la top 11 della giornata 16: da Audero decisivo allo show di Borja Mayoral (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da Audero che, parando il rigore di Sanchez, indirizza l’impresa della Sampdoria alla giornata di Borja Mayoral che con la splendida doppietta di Crotone non fa rimpiangere Dzeko, la nostra top 11 della giornata 16. Dominano la Juventus e la Roma che esprimono due uomini a squadra dopo le vittorie di Milano e Crotone. De Ligt è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dache, parando il rigore di Sanchez, indirizza l’impresaSampdoria alladiche con la splendida doppietta di Crotone non fa rimpiangere Dzeko, la nostra top 1116. Dominano la Juventus e la Roma che esprimono due uomini a squadra dopo le vittorie di Milano e Crotone. De Ligt è Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sitoAnews.com Tutte le NotizieA.

tuttosport : Calciatori più costosi al mondo: rivelazione #Haaland, #Ronaldo fuori dalla top 100 - Eurosport_IT : ALLARME ROSSO ???? Bilanci in perdita per i top club della nostra Serie A: numeri preoccupanti in vista della prossi… - CiroTroise : RT @serieAnews_com: ?? #SerieA, la nostra top 11 della giornata 16: #Audero, #DiMarco, #Chiesa e #BorjaMayoral guidano la formazione di Ser… - serieAnews_com : ?? #SerieA, la nostra top 11 della giornata 16: #Audero, #DiMarco, #Chiesa e #BorjaMayoral guidano la formazione di… - Sport_Mediaset : CIES, i calciatori più costosi al mondo: niente Serie A nella top 10. #SportMediaset -

Ultime Notizie dalla rete : Serie top I top della Serie A: Damsgaard vale l'Inter, Pobega è già da Milan. Mayoral come Chiesa, dominante! Calciomercato.com La Top 11 della 16ª giornata al fantacalcio

La Top 11 della 16ª giornata al fantacalcio ha due conferme e tante sorprese che si sono distinte in questo turno in tutti i reparti.

Serie A, il Milan ritrova la sconfitta dopo 304 giorni

Il tuo quotidiano sempre con te, su ogni device, tieniti informato con il Corriere dello Sport. ABBONATI ORA Tutte le offerte ...

La Top 11 della 16ª giornata al fantacalcio ha due conferme e tante sorprese che si sono distinte in questo turno in tutti i reparti.Il tuo quotidiano sempre con te, su ogni device, tieniti informato con il Corriere dello Sport. ABBONATI ORA Tutte le offerte ...