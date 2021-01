Scuole superiori, avanti con la didattica a distanza: “Almeno fino al 24 gennaio” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si svolgeranno fino al 24 gennaio le lezioni a distanza per gli studenti delle Scuole superiori in Lombardia. “Preso atto – si legge in una nota della Regione – delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per le Scuole secondarie di secondo grado con la didattica a distanza al 100%”. “La decisione – prosegue la nota – verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigore fino al 24 gennaio”. Lunedì 11 gennaio, dunque, gli studenti lombardi proseguiranno le lezioni con la Dad (didattica A ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 7 gennaio 2021) Si svolgerannoal 24le lezioni aper gli studenti dellein Lombardia. “Preso atto – si legge in una nota della Regione – delle valutazioni e delle risultanze di carattere sanitario, connesse all’attuale diffusione del Covid, condivise con il Comitato Tecnico Scientifico lombardo, Regione Lombardia ha assunto l’orientamento di proseguire le lezioni per lesecondarie di secondo grado con laal 100%”. “La decisione – prosegue la nota – verrà formalizzata con un’ordinanza e resterà in vigoreal 24”. Lunedì 11, dunque, gli studenti lombardi proseguiranno le lezioni con la Dad (A ...

