Scuole chiuse fino al 1° febbraio | la situazione regione per regione

Leggi su howtodofor

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Attenzione, articolo costantemente aggiornato e riportato da OrizzontrScuola.it. Il Consiglio dei Ministri del 4 gennaio ha dato il via libera al rientro in presenza al 50% per lesecondarie di secondo grado dal prossimo lunedì, 11 gennaio. Le Regioni decidono in ordine sparso. Dal 7 al 9 gennaio le lezioni si svolgeranno, invece, a distanza, con la didattica digitale. Per le studentesse e gli studenti della scuola dell’infanzia e del primo ciclo (primarie e secondarie di primo grado) la ripresa avverrà, dal 7 gennaio, in presenza. Fin qui le disposizioni nazionali. Restano ferme le eventuali disposizioni adottate, con ordinanze territoriali, dalle singole Regioni. Abruzzo: superiori in classe al 50% dall’11 gennaio. Basilicata: il presidente Vito Bardi sta valutando se far ripartire le attività in presenza dall’11 gennaio. Bolzano: in Alto Adige, dal 7 ...