Scuola | Verducci | ' governo ascolti proteste studentesche'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) - "Ledegli studenti, in particolare delle scuole superiori, che chiedono di poter tornare alle lezioni in presenza, sono sacrosante e vanno assolutamente raccolte. I lunghi mesi di didattica a distanza, nonostante gli sforzi per poterla rendere accessibile e proficua, stanno lasciando ripercussioni pesanti sulla formazione e sull'educazione delle nuove generazioni". Lo dice il senatore del Pd Francesco, vicepresidente della Commissione Cultura e Istruzione. "Soprattutto in un paese come l'Italia nel quale dispersione e abbandono scolastico sono quasi il doppio rispetto alla media europea. Mancano ancora certezze essenziali alla riapertura, e questo è grave e insostenibile. Avremmo già dovuto raggiungere obiettivi minimi come la riduzione del numero degli alunni nelle classi, l'aumento del numero dei docenti, ...