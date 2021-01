Scuola, ritorno in classe per 5 milioni di bambini e ragazzi (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le scuole dell’infanzia elementari e medie riaprono in tutta Italia - con pochissime eccezioni - in presenza oggi, per un totale di 5 milioni di studenti. Sempre oggi riaprono in presenza, per metà degli alunni, anche le scuole superiori in Trentino Alto Adige.Nel Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia ed in Valle d’Aosta le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l?11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso.Questo il quadro nel dettaglio:Trentino Alto Adige - tutti gli studenti rientrano a Scuola oggi, per i ragazzi delle superiori presenza al 50%.Valle d’Aosta - era pronta ad aprire le scuole superiori già oggi, ma la Regione si è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11.Piemonte - gli studenti delle scuole superiori torneranno in classe non prima ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 7 gennaio 2021) Le scuole dell’infanzia elementari e medie riaprono in tutta Italia - con pochissime eccezioni - in presenza oggi, per un totale di 5di studenti. Sempre oggi riaprono in presenza, per metà degli alunni, anche le scuole superiori in Trentino Alto Adige.Nel Lazio, Abruzzo, Umbria, Toscana, Emilia Romagna, Lombardia, Liguria, Sicilia ed in Valle d’Aosta le scuole superiori riapriranno al 50% della presenza l?11 gennaio. Le altre Regioni vanno in ordine sparso.Questo il quadro nel dettaglio:Trentino Alto Adige - tutti gli studenti rientrano aoggi, per idelle superiori presenza al 50%.Valle d’Aosta - era pronta ad aprire le scuole superiori già oggi, ma la Regione si è ora adeguata alle indicazioni nazionale di lunedì 11.Piemonte - gli studenti delle scuole superiori torneranno innon prima ...

AzzolinaLucia : Il mio intervento a Rai News 24, dove ho parlato delle date del ritorno a scuola. Condividiamo per fare chiarezza. - matteosalvinimi : Domando a Conte e Azzolina: che cosa avete fatto per rendere sicuro il ritorno a scuola? Sulla stabilizzazione dei… - ilriformista : Sulla #scuola è caos totale a 5 giorni dal ritorno in classe - Crixtjna : @BTS_twt io ho gli attacchi di panico a causa del ritorno a scuola e lui posta queste meraviglie... Hobi ti amo :c - vbbtomei : Buon ritorno a scuola ?????? -