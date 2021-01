Scuola, non tutti torneranno in presenza l'11 gennaio: il calendario, Regione per Regione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finite ufficialmente le vacanze natalizie per gli studenti è ora di pensare al rientro tra i banchi. Tuttavia, anche se è cambiato anno, le vecchie problematiche rimangono e rischiano di far saltare ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 7 gennaio 2021) Finite ufficialmente le vacanze natalizie per gli studenti è ora di pensare al rientro tra i banchi. Tuttavia, anche se è cambiato anno, le vecchie problematiche rimangono e rischiano di far saltare ...

Avvenire_Nei : #Scuola Alla fine conteremo, per i nostri ragazzi e le nostre ragazze, due anni di povertà educativa. E per tanti… - TeresaBellanova : È giusto dire che la scuola deve riaprire in sicurezza? Dobbiamo dire che va tutto bene per non essere l'anima crit… - AmiciUfficiale : Nella scuola di #Amici20 le lezioni non si sono fermate e i nostri ragazzi hanno continuato a dare il massimo! Vi a… - ngulacrist : @prettyboilello cazzo mi sonoa poena resa conto che se mi avrebbero preso in una scuola starei con mio cugino nella… - nailearealfakee : @itsoscarose //scusa amo ero a scuola potremmo andare al centro commerciale oppure non so -