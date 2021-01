Scuola, mamme in piazza a Napoli: Da marzo a oggi solo 15 giorni in classe. Basta Dad (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un centinaio di madri sta manifestando in piazza Cavour, a Napoli, per la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza. Le donne, con uno striscione e le sagome in cartone di scolari, effettuano blocchi degli attraversamenti pedonali della piazza , che e’ uno snodo importante del traffico. “Da marzo a oggi – affermano le mamme no Dad in un volantino- bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato la Scuola in presenza solo 15 giorni. La protesta proseguirà più tardi davanti alla sede della Houbta regionale e davanti alla Prefettura. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 7 gennaio 2021) Un centinaio di madri sta manifestando inCavour, a, per la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza. Le donne, con uno striscione e le sagome in cartone di scolari, effettuano blocchi degli attraversamenti pedonali della, che e’ uno snodo importante del traffico. “Da– affermano leno Dad in un volantino- bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato lain presenza15. La protesta proseguirà più tardi davanti alla sede della Houbta regionale e davanti alla Prefettura. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Ultime Notizie dalla rete : Scuola mamme La scuola è scuola: mamme e bimbi in protesta anche a Salerno Ottopagine Scuola, mamme «no-dad» in sit-in a Napoli: blocco stradale a piazza Cavour

La protesta si sposta sotto la sede della Regione e alla Prefettura dove sono previste altri raduni di genitori ...

