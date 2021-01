Scuola | incursione “sì Dad” durante protesta a Napoli Genitore | “Sono stato aggredito”

Leggi su dire

(Di giovedì 7 gennaio 2021) NAPOLI – Incursione di un piccolo gruppo di genitori pro Dad del movimento ‘Tuteliamo i nostri figli – Scuole chiuse in Campania’ alla manifestazione indetta a Napoli dalla rete contraria alla didattica a distanza convocata nel primo pomeriggio di oggi fuori a palazzo Santa Lucia. “Siamo venuti qui per esprimere semplicemente la nostra idea e le nostre opinioni. C’é una minoranza di persone, sono negazionisti, no dad, no vax e no mask. Sono una minoranza ma sono molto agguerriti: io mentre ero qui sono stato aggredito da una persona senza mascherina soltanto perché volevo esprimere il mio parere“, ha raccontato Ferdinando Piciccio del gruppo Tuteliamo i nostri figli.