Scuola | Gasparri | ‘protesta studenti atto accusa contro Zingaretti e Raggi’

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Roma, 7 gen. (Adnkronos) – “Protestano glie le famiglie romane. La Regione e il Comune non hanno approntato le misure necessarie a garantire il trasporto in sicurezza. Tutte chiacchiere, annunci, promesse, puntualmente disattesi. La città è in balia della grande confusione organizzativa. La macchina che doveva essere avviata dae dalla Raggi per garantire la ripresa delle attività scolastiche si è evidentemente inceppata ai nastri di partenza. Praticamente non ha mai prodotti gli effetti sperati. E, docenti, famiglie temono che dopo qualche giorno di lezione, tutto possa ritornare come prima, con la didattica a distanza come unica modalità didattica”. Lo dichiara il senatore Maurizio, commissario di Forza Italia per Roma Capitale. L'articolo proviene da Ildenaro.it.