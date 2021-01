Scuola, a Napoli i genitori bloccano le strade: “Basta Dad” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Napoli – “Da marzo a oggi bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato la Scuola in presenza solo 15 giorni “. Così le mamme no Dad scrivono su un volantino nella manifestazione in piazza Cavour a Napoli, per la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza. Le donne, con uno striscione e le sagome in cartone di scolari, effettuano blocchi degli attraversamenti pedonali della piazza , che è uno snodo importante del traffico. La protesta proseguirà più tardi davanti alla sede della Houbta regionale e davanti alla Prefettura L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– “Da marzo a oggi bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato lain presenza solo 15 giorni “. Così le mamme no Dad scrivono su un volantino nella manifestazione in piazza Cavour a, per la ripresa delle lezioni scolastiche in presenza. Le donne, con uno striscione e le sagome in cartone di scolari, effettuano blocchi degli attraversamenti pedonali della piazza , che è uno snodo importante del traffico. La protesta proseguirà più tardi davanti alla sede della Houbta regionale e davanti alla Prefettura L'articolo proviene da Anteprima24.it.

SaveChildrenIT : Per il 46% dei ragazzi, il 2020 è stato un anno sprecato. Non possiamo lasciarli soli, dobbiamo proteggere i loro s… - an12frnc : RT @corrmezzogiorno: #Napoli Vd |Alunni a casa, ladri in classe: 2 raid nella stessa scuola in 48 ore - corrmezzogiorno : #Napoli Vd |Alunni a casa, ladri in classe: 2 raid nella stessa scuola in 48 ore - zazoomblog : Napoli i ladri svaligiano una scuola due volte in 48 ore: rubati anche gli infissi delle finestre. La preside: “Avv… - corrmezzogiorno : #Napoli Scuola, mamme «no-dad» in sit-in: blocco stradale a piazza Cavour | Video -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola Napoli Scuole chiuse a Napoli, genitori e bimbi bloccano il traffico in via Salvator Rosa Fanpage.it Scuola, a Napoli i genitori bloccano le strade: “Basta Dad”

"Da marzo a oggi bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato la scuola in presenza solo 15 giorni ". Così le mamme no Dad scrivono ...

167 nuovi casi e 189 guariti nelle ultime 3 settimane a Quarto. Il sindaco: «Curva dei contagi in lieve calo»

QUARTO - Sono stati 167 i nuovi contagi (su 2031 tamponi effettuati) e 189 le persone guarite definitivamente a Quarto nel periodo che va dal 14 dicembre al 5 gennaio. Lo ha reso noto il sindaco Anton ...

"Da marzo a oggi bambini e ragazzi della Campania hanno frequentato la scuola in presenza solo 15 giorni ". Così le mamme no Dad scrivono ...QUARTO - Sono stati 167 i nuovi contagi (su 2031 tamponi effettuati) e 189 le persone guarite definitivamente a Quarto nel periodo che va dal 14 dicembre al 5 gennaio. Lo ha reso noto il sindaco Anton ...