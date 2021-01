Scrittori: è morto Luigi Testaferrata, narratore e studioso dannunziano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Empoli (Firenze), 7 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore e saggista Luigi Testaferrata, studioso di Gabriele d'Annunzio e narratore pluripremiato, è morto all'età di 88 anni ad Empoli (Firenze), dove era nato nel 1932. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal sindaco Brenda Barnini: "Il mondo culturale, letterario, scolastico e la città intera è in lutto per la scomparsa di Luigi Testaferrata. Docente, scrittore, giornalista, in una parola intellettuale, uno dei più importanti che Empoli abbia potuto conoscere e annoverare fra i suoi cittadini". I funerali si svolgeranno domani, venerdì 8 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Empoli. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero Sant'Andrea di ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 7 gennaio 2021) Empoli (Firenze), 7 gen. - (Adnkronos) - Lo scrittore e saggistadi Gabriele d'Annunzio epluripremiato, èall'età di 88 anni ad Empoli (Firenze), dove era nato nel 1932. L'annuncio della scomparsa è stato dato dal sindaco Brenda Barnini: "Il mondo culturale, letterario, scolastico e la città intera è in lutto per la scomparsa di. Docente, scrittore, giornalista, in una parola intellettuale, uno dei più importanti che Empoli abbia potuto conoscere e annoverare fra i suoi cittadini". I funerali si svolgeranno domani, venerdì 8 gennaio, alle ore 10, nella chiesa di San Giovanni Evangelista di Empoli. La salma sarà cremata e le ceneri saranno tumulate presso il cimitero Sant'Andrea di ...

(Firenze) – Testaferrata ha curato anche i volumi “Carteggio Manzoni, Giusti e amici” (Ibiskos Ulivieri, 2005), “La mia Toscana segreta” (Editori dell’Acero, 1998), Premio speciale della giuria Barbi- ...

