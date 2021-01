Scontri Usa, la polizia lascia passare i manifestanti: caos sui social – VIDEO (Di giovedì 7 gennaio 2021) Bufera sui social, da un VIDEO postato su tik tok si vede la polizia americana che toglie le transenne per far passare i manifestanti nel Campidoglio. In queste ultime ore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di giovedì 7 gennaio 2021) Bufera sui, da unpostato su tik tok si vede laamericana che toglie le transenne per farnel Campidoglio. In queste ultime ore… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Fabiana Boccanfuso su BlogLive.it.

