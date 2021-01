Sci alpino | startlist Gigante Adelboden Programma | orari | tv | pettorali di partenza

Leggi su oasport

(Di giovedì 7 gennaio 2021) La Coppa del Mondo maschile di sciguarda alla Svizzera, in uno dei luoghi storici del Circo Bianco. Si gareggerà adin una tre giorni dedicate alle discipline tecniche. Sulle nevi svizzere sono indue giganti ed uno slalom. Domani, alle 10.15 (prima manche) e alle 13.15 (seconda manche) godremo dello spettacolo tra le porte larghe. Grande attesa tra le fila elvetiche per Marco Odermatt, che punta alla doppietta ine poi anche in slalom con Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule. Per ilsono stati chiamati in casa Italia Stefano Baruffaldi, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Roberto Nani ed Hannes Zingerle. La speranza, soprattutto con De Aliprandini, sono di ben figurare e di ottenere un riscontro decorso in ...