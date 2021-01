Sci alpino | St Anton | Federica Brignone quarta nella prima prova di discesa

Leggi su sportface

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L’austriaca Tamara Tippler e la svizzera Lara Gut-Behrami ex aequo in 1:25.80 sono state le più velocicronometrata in vista delladi Coppa del Mondo in programma sabato a St.e seguita domenica da un SuperG. Terzo tempo per l’altra austriaca Nina Ortlieb in 1:26.00. Ma subito alle loro spalle, in unain cui molte atlete hanno soprattutto voluto studiare il tracciato, si è piazzata l’azzurrain 1:26.26, poi Marta Bassino nona in 1:26.78, Più indietro le altre azzurre: Laura Pirovano chiude in 1:27.10 oltre a Sofia Goggia, leader della classifica di disciplina con l’elvetica Corinne Suter, ed Elena Curtoni entrambe in 1:27.20. Poi ancora Nadia Delago in 1:27.62 e Francesca ...