Sci alpino, Federica Brignone quarta nella prima prova a St.Anton. Bene Bassino, indietro Goggia (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è una coppia in testa alla classifica dopo la prima prova cronometrata della discesa di St.Anton. La svizzera Lara Gut-Behrami e l’austriaca Tamara Tippler hanno realizzato il miglior tempo 1’25”80 sulla difficile pista Karl Schranz. Terza posizione per l’austriaca Nina Ortlieb (+0.20), che ha preceduto un’ottima Federica Brignone. L’azzurra ha pagato 46 centesimi di ritardo dalla coppia di testa e questo è un risultato che fa ben sperare sia in chiave discesa sia per il supergigante della domenica, dove la valdostana va a caccia della vittoria. Quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.54), che ha chiuso davanti all’austriaca Christine Scheyer (+0.81). Tanti i pari merito tra le prime dieci. Al settimo posto ci sono l’austriaca Mirjam Puchner e l’americana Breezy Johnson (+0.83), mentre none si ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) C’è una coppia in testa alla classifica dopo lacronometrata della discesa di St.. La svizzera Lara Gut-Behrami e l’austriaca Tamara Tippler hanno realizzato il miglior tempo 1’25”80 sulla difficile pista Karl Schranz. Terza posizione per l’austriaca Nina Ortlieb (+0.20), che ha preceduto un’ottima. L’azzurra ha pagato 46 centesimi di ritardo dalla coppia di testa e questo è un risultato che fa ben sperare sia in chiave discesa sia per il supergigante della domenica, dove la valdostana va a caccia della vittoria. Quinta la norvegese Kajsa Vickhoff Lie (+0.54), che ha chiuso davanti all’austriaca Christine Scheyer (+0.81). Tanti i pari merito tra le prime dieci. Al settimo posto ci sono l’austriaca Mirjam Puchner e l’americana Breezy Johnson (+0.83), mentre none si ...

