Sci alpino, Adelboden 2021: Italia per il riscatto dopo la beffa del 2020. Odermatt cerca gloria in patria (Di giovedì 7 gennaio 2021) Lunga vita ad Adelboden, località storica della Coppa del Mondo maschile che quest'anno propone addirittura un trittico di gare sulla tecnica pista Chuenisbärgli, in Svizzera. Si comincia con un gigante venerdì 8 gennaio (che recupera quello cancellato inizialmente a Beaver Creek e successivamente a Val d'Isère), per continuare sabato 9 con l'altro gigante già programmato, chiusura domenica 10 gennaio con lo slalom, che incoronò "maestro" Giorgio Rocca nel 2006, ma anche Stefano Gross nel 2015. Thoeni, Gros, Pramotton, Tomba, Rocca&Gorss (in slalom) sono stati gli Italiani in grado di imporsi sul bellissimo tracciato elvetico. Quest'anno ci proveranno: Stefano Baruffaldi, Giovanni Borsotti, Luca De Aliprandini, Filippo Della Vite, Giovanni Franzoni, Alex Hofer, Roberto Nani, Riccardo Tonetti e Hannes Zingerle in gigante; Stefano Gross, Federico ...

