Leggi su sport.periodicodaily

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Lodovrà fermare il tiratore scelto dell’Andrej Kramaric se vuole evitare di scrivere il tipo sbagliato di storia della Bundesliga sabato. Il calcio d’inizio disarà alle 14:30 di sabato 9: a che punto sono le squadre? Lonon vince una partita da 358 giorni. Le 26 partite dellosenza porta inviolata sono un record. L’ha perso tre delle ultime quattro partite di Bundesliga. Mark Uth ha giocato per l’tra il 2015 e il 2018, segnando 29 gol in 78 presenze prima di passare allo. Sebastian Rudy ha giocato per i Royal Blues in ciascuna delle prime ...