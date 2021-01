Scende in pista la Sace “green”. Al via la nuova operatività strategica per il Paese. Firmata la Convenzione con il Mef e in arrivo le prime garanzie (Di giovedì 7 gennaio 2021) Entra nel vivo quello che sarà un tassello fondamentale del prossimo Piano industriale di Sace, in rampa di lancio quest’anno: la nuova operatività legata al green New Deal – il piano europeo che promuove un’Europa circolare: moderna, sostenibile e resiliente – ambito nel quale la società guidata da Pierfrancesco Latini (nella foto) svolge un ruolo centrale con le sue garanzie “green”. A pochi giorni dalla firma della Convenzione operativa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze, Sace ha già individuato diversi progetti e approvato le prime sette operazioni targate green New Deal per oltre 600 milioni di euro. Interventi che consentiranno di riconvertire processi industriali per ridurre sprechi ed emissioni ... Leggi su lanotiziagiornale (Di giovedì 7 gennaio 2021) Entra nel vivo quello che sarà un tassello fondamentale del prossimo Piano industriale di, in rampa di lancio quest’anno: lalegata alNew Deal – il piano europeo che promuove un’Europa circolare: moderna, sostenibile e resiliente – ambito nel quale la società guidata da Pierfrancesco Latini (nella foto) svolge un ruolo centrale con le sue”. A pochi giorni dalla firma dellaoperativa con il Ministero dell’Economia e delle Finanze,ha già individuato diversi progetti e approvato lesette operazioni targateNew Deal per oltre 600 milioni di euro. Interventi che consentiranno di riconvertire processi industriali per ridurre sprechi ed emissioni ...

Noovyis : (Scende in pista la Sace “green”. Al via la nuova operatività strategica per il Paese. Firmata la Convenzione con i… - amaheye : RT @SkyRacingTeam: ?? Il Team scende in pista in prima serata! Vi siete persi l'Ante Factor? Nessun problema, riviviamo insieme l'unveil de… - Riparte_Italia : RT @SACEgroup: ??La riconversione del nostro tessuto produttivo attraverso il sostegno agli investimenti #green costituisce un’occasione uni… - GreenNewDeal_EU : RT @SACEgroup: ??La riconversione del nostro tessuto produttivo attraverso il sostegno agli investimenti #green costituisce un’occasione uni… - SACEgroup : ??La riconversione del nostro tessuto produttivo attraverso il sostegno agli investimenti #green costituisce un’occa… -

Ultime Notizie dalla rete : Scende pista Scende in pista SACE “green” Energia Oltre Maribor a rischio spostamento per carenza di neve

Ormai negli ultimi anni sono più le volte che la tappa è stata cancellata o spostata in corso d'opera. Ed anche quest'anno, nonostante le abbondanti ...

LIVE Sci alpino, Prova discesa St. Anton in DIRETTA: Federica Brignone è quarta, Bassino nelle 10

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA DI ST. ANTON E' tutto per questa diretta della prima prova cronometrata da St.Anton. Grazie per averci seguito ed appuntamento a ...

Ormai negli ultimi anni sono più le volte che la tappa è stata cancellata o spostata in corso d'opera. Ed anche quest'anno, nonostante le abbondanti ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA PRIMA PROVA DI ST. ANTON E' tutto per questa diretta della prima prova cronometrata da St.Anton. Grazie per averci seguito ed appuntamento a ...