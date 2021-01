Scandalo sextape | Benzema rinviato a giudizio

Leggi su itasportpress

(Di giovedì 7 gennaio 2021) L'attaccante francese del Real Madrid Karimè stato convocato in tribunale dove sarà giudicato per il presunto ricatto nei confronti del calciatore Valbuena, protagonista di un video hard.è statoininsieme ad altre quattro persone: il sospetto è che abbiano collaborato per un "tentato ricatto", violando la fiducia di Valbuena e l'intimità della sua vita privata. Il centravanti del Real, in passato, aveva già dichiarato di aver ricattato l'ex calciatore del Marsiglia.Nel dicembre del 2019 la Corte di Cassazione aveva respinto il ricorso presentato dache contestava l’iniquità dell’inchiesta. I fatti presero il via nel giugno 2015, quando Valbuena aveva dichiarato di aver ricevuto una telefonata anonima in cui gli veniva richiesto di pagare la somma di 150.000 ...