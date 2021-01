(Di giovedì 7 gennaio 2021) Tragedia dell’Epifania in una abitazione di, a perdere la vita un’di 79 anni. Un dramma che si è consumato nel giorno dell’Epifania a causa di una tragica fatalità. Mercoledì mattina un incendio si è sviluppato all’interno di una abitazione diin via Galilei poco dopo le 10:30. Un epilogo tragico con un’di 79 anni,

MoliPietro : Savignano (Cesena) – Muore anziana mentre accende il camino - news_forlicesen : Savignano, installati i cancelli di accesso alla Pescheria comunale -

Ultime Notizie dalla rete : Savignano Cesena

CesenaToday

Tenta di accendere il camino ma prende fuoco il divano, muore per le esalazioni Tragedia dell’Epifania in una abitazione di Savignano, a perdere la vita un’anziana di 79 anni. Un dramma che si è consu ...La Prefettura di Forlì-Cesena ha comunicato l'andamento del contagio in provincia nelle ultime 24 ore: sono 212 i nuovi casi positivi, a fronte di 172 guariti e due decessi ...