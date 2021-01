Sassuolo, rinnovo per Magnanelli: poi futuro da allenatore (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francesco Magnanelli rinnoverà il suo contratto col Sassuolo, poi si siederà in panchina Nella giornata di ieri, Francesco Magnanelli è stato premiato per le 500 presenze con la maglia del Sassuolo. Un percorso partito dalla Serie C2, fino ad arrivare all’Europa. Ma la bandiere dei neroverdi non vuole fermarsi. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista rinnoverà per un’altra stagione il suo contratto con il Sassuolo poi si siederà in panchina come allenatore del settore giovanile. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Francescorinnoverà il suo contratto col, poi si siederà in panchina Nella giornata di ieri, Francescoè stato premiato per le 500 presenze con la maglia del. Un percorso partito dalla Serie C2, fino ad arrivare all’Europa. Ma la bandiere dei neroverdi non vuole fermarsi. Come riportato da Tuttosport, il centrocampista rinnoverà per un’altra stagione il suo contratto con ilpoi si siederà in panchina comedel settore giovanile. Leggi su Calcionews24.com

Mariano_Amelio : Se perdiamo il recupero sarà zona EL Sassuolo e Atalanta sul collo, Lazio a pochi punti Roma da lì non scende… - CapitanBergomi : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Sassuolo-Caputo, trovato l’accordo per il rinnovo: prossima settimana la firma - estornudoauto : RT @TuttoMercatoWeb: TMW - Sassuolo-Caputo, trovato l’accordo per il rinnovo: prossima settimana la firma - BombeDiVlad : ????#Sassuolo-#Caputo, accordo per il rinnovo ??Le due parti avrebbero trovato l’intesa #LBDV #LeBombeDiVlad… - Davide1926___ : RT @marcoconterio: ????? Ciccio Caputo ha trovato l'intesa totale col #Sassuolo per il rinnovo ?? @TuttoMercatoWeb -

Ultime Notizie dalla rete : Sassuolo rinnovo Sassuolo, dopo la 500^ presenza in arrivo il rinnovo per Magnanelli. Futuro da allenatore TUTTO mercato WEB Sassuolo, rinnovo per Magnanelli: poi futuro da allenatore

Francesco Magnanelli rinnoverà il suo contratto col Sassuolo, poi si siederà in panchina nel ruolo di allenatore del settore giovanile del club neroverde ...

Appello Unimore per la scarcerazione di Patrick George Zaki

Il 7 gennaio per la comunità copta dell’Egitto, cui appartiene lo studente e ricercatore dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna Patrick George Zaki, cade la festività del Natale. In questo gi ...

Francesco Magnanelli rinnoverà il suo contratto col Sassuolo, poi si siederà in panchina nel ruolo di allenatore del settore giovanile del club neroverde ...Il 7 gennaio per la comunità copta dell’Egitto, cui appartiene lo studente e ricercatore dell’Università Alma Mater Studiorum di Bologna Patrick George Zaki, cade la festività del Natale. In questo gi ...