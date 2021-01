Santa Maria a Vico, gemellaggi: il presidente del Consiglio De Lucia annuncia nuova programmazione (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRipresi i contatti tra l’amministrazione comunale di Santa Maria a Vico ed i referenti dei comitati per il gemellaggio delle città di Caspe (Spagna) e Gaillac (Francia). Nei prossimi giorni, dopo una lunga interruzione causata dall’emergenza sanitaria, sono previste una serie di web-conference finalizzate al rafforzamento del gemellaggio tra le città di Santa Maria a Vico, Caspe (Spagna) e Gaillac (Francia) e ad una nuova programmazione delle attività tra le comunità. “Oggi più che mai è necessario stringere il legame tra i paesi gemellati – spiega il consigliere delegato Carmine De Lucia ’73 – al fine di condividere le esperienze degli ultimi tempi e mettere in campo nuove ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiRipresi i contatti tra l’amministrazione comunale died i referenti dei comitati per ilo delle città di Caspe (Spagna) e Gaillac (Francia). Nei prossimi giorni, dopo una lunga interruzione causata dall’emergenza sanitaria, sono previste una serie di web-conference finalizzate al rafforzamento delo tra le città di, Caspe (Spagna) e Gaillac (Francia) e ad unadelle attività tra le comunità. “Oggi più che mai è necessario stringere il legame tra i paesi gemellati – spiega il consigliere delegato Carmine De’73 – al fine di condividere le esperienze degli ultimi tempi e mettere in campo nuove ...

Avvenire_Nei : L'omelia. Il Papa: sarà un buon anno se ci prenderemo cura del prossimo - Trahtibidohter : RT @rebeca6169: Mosaic, Santa Maria in Trastevere, Rome, by Pietro Cavallini, 13th century - Sassia674 : RT @rebeca6169: Mosaic, Santa Maria in Trastevere, Rome, by Pietro Cavallini, 13th century - TrastevereRM : RT @rebeca6169: Mosaic, Santa Maria in Trastevere, Rome, by Pietro Cavallini, 13th century - christin1408 : #gefragtgejagtspezial Mailand Dominikanerkirche Santa Maria delle Grazie -