Sannio Alto Casertano | chiusure per il 7-8 gennaio | “Surreale riaprire per due giorni e poi richiudere”

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Dell’Ungaro (vicepresidente associazione, che riunisce 600 tra ristoratori, bar e alberghi): “Viviamo di turismo e principalmente lavorando la sera ed il weekend: toglierci questo per noi equivale alla chiusura”. Forte protesta della associazione SAC(gruppo che racchiude circa 600 tra ristoratori, bar, alberghi e tutta la filiera dell’entroterra Campano),

altomolisenet : spedale Caracciolo, la proposta di Identità e futuro in consiglio: salvarlo con i 33 comuni della Snai Alto... -

Ultime Notizie dalla rete : Sannio Alto

Il Sannio Quotidiano

Dell’Ungaro (Sannio Alto Casertano): “Viviamo di turismo e principalmente lavorando la sera ed il weekend: toglierci questo per noi equivale alla chiusura”.“Ho fatto gol, anche se mi dispiace, ma era importante per noi vincere in trasferta”. Un gol capolavoro, tra nostalgia e sussulti d’orgoglio: Marco Sau trascina la Strega alla Sardegna Arena e apre le ...