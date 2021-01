San Patrignano: “Mio figlio ci puntava il fucile contro, Muccioli c’ha salvato”. Il racconto di una madre (Di giovedì 7 gennaio 2021) San Patrignano, Muccioli, Neflix: oggi le polemiche sbattono contro il racconto di una madre. Una donna stravolta e minacciata dalla tossicodipendenza del figlio. Una sopravvissuta a quella terribile esperienza grazie alla comunità a cui, conferma lei stessa, deve tutto: a partire dalla rinascita del figlio. Oggi, a parlare di San Patrignano e del documentario su Netflix che non gli rende giustizia, è Paola Uguccioni, la mamma di un ex ospite che interviene nel dibattito acceso con il suo racconto. Accorato e doloroso, ma pregno di gratitudine e di riconoscenza per la comunità e Vincenzo Muccioli. Non vuole aggiungere sterili polemiche a inutili recriminazioni. Vuole ricordare e dire grazie. E partendo dal presupposto ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) San, Neflix: oggi le polemiche sbattonoildi una. Una donna stravolta e minacciata dalla tossicodipendenza del. Una sopravvissuta a quella terribile esperienza grazie alla comunità a cui, conferma lei stessa, deve tutto: a partire dalla rinascita del. Oggi, a parlare di Sane del documentario su Netflix che non gli rende giustizia, è Paola Uguccioni, la mamma di un ex ospite che interviene nel dibattito acceso con il suo. Accorato e doloroso, ma pregno di gratitudine e di riconoscenza per la comunità e Vincenzo. Non vuole aggiungere sterili polemiche a inutili recriminazioni. Vuole ricordare e dire grazie. E partendo dal presupposto ...

