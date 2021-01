San Patrignano: la storia della comunità nella docu-serie di Netflix ‘SanPa’ (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per la sua prima docu-serie italiana Netflix ha puntato su SanPa, raccontando la storia di San Patrignano, la comunità per il recupero dei tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli. Una storia italiana prodotta da Gianluca Neri, che nonostante le prime posizioni dei programmi più visti su Netflix, ha ricevuto anche una sconfessione da San Patrignano, secondo cui la ricostruzione dei fatti sarebbe parziale e getterebbe un’ipoteca sul lavoro attuale della comunità. Che cos’è San Patrignano? San Patrignano è la più grande comunità per il recupero dei tossicodipendenti d’Europa, una delle più importanti al mondo. L’assistenza e il ... Leggi su ck12 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Per la sua primaitalianaha puntato su SanPa, raccontando ladi San, laper il recupero dei tossicodipendenti fondata da Vincenzo Muccioli. Unaitaliana prodotta da Gianluca Neri, che nonostante le prime posizioni dei programmi più visti su, ha ricevuto anche una sconfessione da San, secondo cui la ricostruzione dei fatti sarebbe parziale e getterebbe un’ipoteca sul lavoro attuale. Che cos’è San? Sanè la più grandeper il recupero dei tossicodipendenti d’Europa, una delle più importanti al mondo. L’assistenza e il ...

matteosalvinimi : Non saranno una serie tv o qualche articolo di giornale a infangare la memoria di Vincenzo Muccioli. Mando un abbra… - LucaBizzarri : Se uno pensa che Sanpa “infanghi” San Patrignano ci sono due possibilità. O non l’ha vista, o l’ha vista e non ci h… - marcocappato : Quella mia volta a San Patrignano: personalissima storia dell'accordo #Muccioli #Pannella e di 25 anni di occasio… - FabrizioGallant : Qualcuno sa perché nel caso di San Patrignano, i Moratti siano sempre chiamati ‘investitori’ e mai ‘filantropi’, ‘m… - luisa_pacelli : RT @Riccardo_Bocca: È decollata la videolettera per... i vertici attuali di #SanPa -