San Patrignano | la mamma di un ex ospite | “Chi non ha conosciuto Muccioli ha perso tanto Grazie a lui siamo vivi”

Roma, 7 gen – Si parla molto di Sanpa serie Netflix su San Patrignano che sembra aver voluto mettere più bocca sulle ombre che non sulle luci della comunità di recupero fondata da Vincenzo Muccioli. E oggi decide di parlare Paola Uguccioni, che affidò il figlio 25enne alla comunità nel '92. "Mio figlio rinato Grazie a San Patrignano" "Chi non conosce la droga, chi non ha vissuto i suoi effetti, chi non l'ha vista consumare un figlio, non sa, non può discutere di San Patrignano. La cosa più triste è rivangare errori commessi in una realtà oggi molto diversa. Luca, il mio Luca, era lì, in comunità. L'ho affidato a Vincenzo Muccioli quando ero ormai finita, disperata, quando tutti mi dicevano 'non possiamo fare niente signora, se non vuole uscirne lui'.

