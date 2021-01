San Patrignano, Gasparri: «Il latrato degli sciacalli contro Muccioli finirà. Ricordo il giorno in cui…» (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Noi che abbiamo conosciuto Muccioli e che siamo stati tantissime volte a San Patrignano conosciamo la verità di quella storia”. Un lungo e toccante post di Maurizio Gasparri dai suoi profili social rende giustizia all’operato e al coraggio del fondatore di San Patragnano che la serie di Netflix ha cercato di sporcare. Un post che si è trasformato in un vero e proprio articolo su una realtà che il senatore di FI ha avuto modo di conoscere e apprezzare. “Ventiseimila ragazzi sono passati per quella comunità e sono tornati alla vita. Sono diventati padri e madri di figli che non sarebbero mai nati. Sono tornati ad essere figli di padri e madri che li avevano persi. Una storia – scrive a proposito della serie di Netflix – che racconta soltanto alcune pagine difficili e trascura tutto il bene che è stato fatto non è una storia”. San ... Leggi su secoloditalia (Di giovedì 7 gennaio 2021) “Noi che abbiamo conosciutoe che siamo stati tantissime volte a Sanconosciamo la verità di quella storia”. Un lungo e toccante post di Mauriziodai suoi profili social rende giustizia all’operato e al coraggio del fondatore di San Patragnano che la serie di Netflix ha cercato di sporcare. Un post che si è trasformato in un vero e proprio articolo su una realtà che il senatore di FI ha avuto modo di conoscere e apprezzare. “Ventiseimila ragazzi sono passati per quella comunità e sono tornati alla vita. Sono diventati padri e madri di figli che non sarebbero mai nati. Sono tornati ad essere figli di padri e madri che li avevano persi. Una storia – scrive a proposito della serie di Netflix – che racconta soltanto alcune pagine difficili e trascura tutto il bene che è stato fatto non è una storia”. San ...

