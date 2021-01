Sampdoria, Jankto diventa uomo mercato: diversi club pronti a offrire (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’avvio di campionato di Jakub Jankto ha sicuramente impressionato la Sampdoria e attirato l’interesse di diversi club L’ottimo avvio di campionato di Jakub Jankto ha impressionato la Sampdoria e, inevitabilmente, attirato sul giocatore gli occhi di tanti club sia in Italia che all’estero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA Sampdoria VAI SU SAMPNEWS24 Se i problemi economici legati all’emergenza Coronavirus impediranno a tante società di Serie A di investire e spendere nella sessione di mercato invernale, stessa cosa non può dirsi per le realtà europee. A quanto riporta il Secolo XIX, Jankto sarebbe nel mirino di alcuni club di Bundesliga e Premier League. Non è escluso che nei prossimi giorni si facciano ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) L’avvio di campionato di Jakubha sicuramente impressionato lae attirato l’interesse diL’ottimo avvio di campionato di Jakubha impressionato lae, inevitabilmente, attirato sul giocatore gli occhi di tantisia in Italia che all’estero. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLAVAI SU SAMPNEWS24 Se i problemi economici legati all’emergenza Coronavirus impediranno a tante società di Serie A di investire e spendere nella sessione diinvernale, stessa cosa non può dirsi per le realtà europee. A quanto riporta il Secolo XIX,sarebbe nel mirino di alcunidi Bundesliga e Premier League. Non è escluso che nei prossimi giorni si facciano ...

Ultime Notizie dalla rete : Sampdoria Jankto Sampdoria, Jankto diventa uomo mercato: diversi club pronti a offrire Calcio News 24 Sampdoria, Jankto diventa uomo mercato: diversi club pronti a offrire

L’avvio di campionato di Jakub Jankto ha sicuramente impressionato la Sampdoria e attirato l’interesse di diversi club ...

