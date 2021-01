Sampdoria, Audero miglior portiere della sedicesima giornata per la FIGC (Di giovedì 7 gennaio 2021) La FIGC ha premiato il portiere della Sampdoria Emil Audero come miglior portiere della 16a giornata: ecco il comunicato Emil Audero è il miglior portiere della Serie A per il sedicesimo turno del campionato: il comunicato della FIGC. «Emil Audero è il migliore italiano della 16a giornata di Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Il portiere della Sampdoria è stato autore di una prestazione brillante, con tanto di rigore parato, nel successo dei blucerchiati sull’Inter. ... Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laha premiato ilEmilcome16a: ecco il comunicato Emilè ilSerie A per il sedicesimo turno del campionato: il comunicato. «Emilè ile italiano16adi Serie A secondo i voti dei tre principali quotidiani sportivi nazionali. Ilè stato autore di una prestazione brillante, con tanto di rigore parato, nel successo dei blucerchiati sull’Inter. ...

