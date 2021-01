Salto con gli sci, 69ma Tournée 4 Trampolini: Kamil Stoch autore di un crescendo rossiniano. Granerud è il grande battuto (Di giovedì 7 gennaio 2021) La 69ma edizione della Tournèe dei 4 Trampolini è appena passata agli archivi, diventando immediatamente un instant classic. Non tanto per il fatto di essere stata la prima (e si spera fortemente unica) ad andare in scena a porte chiuse, quanto perché vinta da un atleta che inizialmente era stato escluso insieme a tutta la sua nazione. Non bisogna infatti dimenticare come a Kamil Stoch (e all’intera Polonia) fosse stato proibito di gareggiare a Oberstdorf a causa della positività al Covid-19 di Klemens Muranka, poi rivelatosi negativo alle “controanalisi” (se così possono essere definiti il secondo e il terzo tampone effettuati). In questo modo non solo l’intero movimento polacco è stato riammesso in extremis, ma ha cominciato un’autentica cavalcata trionfale che ha portato a un tripudio senza precedenti, come ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Laedizione della Tournèe dei 4è appena passata agli archivi, diventando immediatamente un instant classic. Non tanto per il fatto di essere stata la prima (e si spera fortemente unica) ad andare in scena a porte chiuse, quanto perché vinta da un atleta che inizialmente era stato escluso insieme a tutta la sua nazione. Non bisogna infatti dimenticare come a(e all’intera Polonia) fosse stato proibito di gareggiare a Oberstdorf a causa della positività al Covid-19 di Klemens Muranka, poi rivelatosi negativo alle “controanalisi” (se così possono essere definiti il secondo e il terzo tampone effettuati). In questo modo non solo l’intero movimento polacco è stato riammesso in extremis, ma ha cominciato un’autentica cavalcata trionfale che ha portato a un tripudio senza precedenti, come ...

