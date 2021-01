Sabrina Salerno, scollatura mozzafiato: “Meglio tu che la Ferrari che guidi” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sabrina Salerno ha scatenato il web alla guida di una Ferrari: in versione “Befana anni ottanta”, l’occhio dei follower è caduto proprio li Protagonista su Instagram da mesi, la cantante ha scatenato ancora una volta i suoi follower con un post che ha messo in risalto una scollatura da capogiro. Approfittando della festività dell’Epifania, e L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 7 gennaio 2021)ha scatenato il web alla guida di una: in versione “Befana anni ottanta”, l’occhio dei follower è caduto proprio li Protagonista su Instagram da mesi, la cantante ha scatenato ancora una volta i suoi follower con un post che ha messo in risalto unada capogiro. Approfittando della festività dell’Epifania, e L'articolo proviene da Leggilo.org.

mow_mag : Altro che #Covid, #vaccini e democrazia #USA: estate in riviera, Boys della Salerno e una #Ferrari208GTSTurbo… rida… - therealshowgram : RT @dea_channel: trattamento dall'estetista per la divina Sabrina Salerno ?????????????? - zazoomblog : Sabrina Salerno da impazzire per l’Epifania: scollatura da urlo – FOTO - #Sabrina #Salerno #impazzire - gnomini : RT @Gazzetta_it: Fai come Sabrina Salerno: allunga i muscoli per essere sempre al top #fitness #gazzetta #gazzettactive - Bubu_Inter : RT @Gazzetta_it: Fai come Sabrina Salerno: allunga i muscoli per essere sempre al top #fitness #gazzetta #gazzettactive -

Ultime Notizie dalla rete : Sabrina Salerno Sabrina Salerno da impazzire per l’Epifania: scollatura da urlo – FOTO BlogLive.it Sanremo 2021, Vanessa Incontrada e Miriam Leone all’Ariston: le donne di Amadeus

Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli tra le co-conduttrici del Festival. E spunta il nome anche di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ...

Sabrina Salerno con una Ferrari 208 GTS Turbo: ridateci subito gli anni Ottanta!

Due tra le più grandi icone degli anni Ottanta si incontrano: Sabrina Salerno ha infatti festeggiato l’epifania su di una Ferrari 208 GTS Turbo, una delle vetture del Cavallino più amate di trent’anni ...

Vanessa Incontrada, Miriam Leone, Matilde Gioli tra le co-conduttrici del Festival. E spunta il nome anche di Giovanna Civitillo, moglie di Amadeus ...Due tra le più grandi icone degli anni Ottanta si incontrano: Sabrina Salerno ha infatti festeggiato l’epifania su di una Ferrari 208 GTS Turbo, una delle vetture del Cavallino più amate di trent’anni ...