Ryanair | con nuovo lockdown nel Regno Unito persi 5 milioni di passeggeri

(Teleborsa) – Il nuovo lockdown imposto nel Regno Unito e in Irlanda farà perdere a Ryanair circa 5 milioni di passeggeri, secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia lowcost irlandese. Ryanair ha inoltre detto che ridurrà notevolmente i suoi voli dal 21 gennaio fino alla fine del periodo di restrizioni. Le misure britanniche e irlandesi "si tradurranno in pochi, se ci saranno, voli operati da/per l'Irlanda o il Regno Unito dalla fine di gennaio fino al momento in cui queste restrizioni di viaggio draconiane saranno rimosse", ha detto la compagnia in una nota. Per questo motivo, Ryanair ha tagliato le sue previsioni di traffico per il suo attuale esercizio finanziario, che si conclude il 31 marzo, ...

(Teleborsa) - Il nuovo lockdown imposto nel Regno Unito e in Irlanda farà perdere a Ryanair circa 5 milioni di passeggeri, secondo quanto annunciato dalla stessa compagnia lowcost ...

Brexit o l’ossessione di una potenza vintage

In un messaggio di fine anno alla nazione concentrato sulla perenne emergenza infettiva, Boris Johnson ha quasi evitato di citare l’infelice crasi tra British e Exit, entrata inesorabilmente in pieno ...

