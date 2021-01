Rugby, Italia Under 20: Brunello sceglie gli azzurrini in vista del Sei Nazioni (Di giovedì 7 gennaio 2021) Massimo Brunello, ct dell’Italia U20, ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Parma, in calendario a partire da lunedì 11 gennaio, in preparazione del match contro la Selezione Francese U20 il prossimo 16 gennaio alle 15 a Bastia. Il match contro i transalpini è il primo passo in vista del Sei Nazioni di categoria che inizierà tra meno di un mese. Gli azzurrini sono fermi dallo scorso 21 febbraio, quando l’Italia Under 20 ha perso 29-30 in casa contro la Scozia. Nello scorso torneo i ragazzi di Brunello hanno chiuso con una vittoria (contro il Galles) e due sconfitte (con Francia e, appunto, Scozia). Tanti saranno, però, i nomi nuovi in vista del Sei Nazioni e la sfida di Bastia è ... Leggi su oasport (Di giovedì 7 gennaio 2021) Massimo, ct dell’U20, ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Parma, in calendario a partire da lunedì 11 gennaio, in preparazione del match contro la Selezione Francese U20 il prossimo 16 gennaio alle 15 a Bastia. Il match contro i transalpini è il primo passo indel Seidi categoria che inizierà tra meno di un mese. Glisono fermi dallo scorso 21 febbraio, quando l’20 ha perso 29-30 in casa contro la Scozia. Nello scorso torneo i ragazzi dihanno chiuso con una vittoria (contro il Galles) e due sconfitte (con Francia e, appunto, Scozia). Tanti saranno, però, i nomi nuovi indel Seie la sfida di Bastia è ...

Massimo Brunello, ct dell’Italia U20, ha annunciato la lista dei giocatori che prenderanno parte al raduno di Parma, in calendario a partire da lunedì 11 gennaio, in preparazione del match contro la S ...

Le Zebre con Amnesty International per la scarcerazione di Patrick Zaki

Lo scorso dicembre Zebre Rugby Club ha aderito, a nome del suo amministratore unico Andrea Dalledonne, alla petizione lanciata da Amnesty International Italia per la liberazione di Patrick Zaki. Il so ...

Lo scorso dicembre Zebre Rugby Club ha aderito, a nome del suo amministratore unico Andrea Dalledonne, alla petizione lanciata da Amnesty International Italia per la liberazione di Patrick Zaki. Il so ...