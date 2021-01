Rossi e Petronas, la presentazione il 18 febbraio (si spera) (Di giovedì 7 gennaio 2021) Valentino Rossi ed il Team Petronas avrebbero già fissato la data per la loro presentazione. Stando alle indiscrezioni raccolte, la squadra satellite di Yamaha di cui fa parte anche Franco Morbidelli svelerà i nuovi colori il 18 febbraio, un giorno prima della giornata di test prevista a Sepang. Ma il condizionale qui è d’obbligo, perché la pandemia potrebbe portare alla cancellazione delle sessioni di collaudi, spostandole altrove (si vocifera Jerez). Ne sapremo di più nei pRossimi giorni. Rossi e Petronas, presentazione a rischio assieme ai test? La Dorna prevede di girare dal 14 al 16 febbraio, con i collaudatori delle rispettive case, e poi il 19 con i titolari. In mezzo ci sarebbe per la Petronas la ... Leggi su sport.periodicodaily (Di giovedì 7 gennaio 2021) Valentinoed il Teamavrebbero già fissato la data per la loro. Stando alle indiscrezioni raccolte, la squadra satellite di Yamaha di cui fa parte anche Franco Morbidelli svelerà i nuovi colori il 18, un giorno prima della giornata di test prevista a Sepang. Ma il condizionale qui è d’obbligo, perché la pandemia potrebbe portare alla cancellazione delle sessioni di collaudi, spostandole altrove (si vocifera Jerez). Ne sapremo di più nei pmi giorni.a rischio assieme ai test? La Dorna prevede di girare dal 14 al 16, con i collaudatori delle rispettive case, e poi il 19 con i titolari. In mezzo ci sarebbe per lala ...

SkySportMotoGP : Valentino Rossi: 'Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Petronas nella MotoGP 2021' #SkyMotori #MotoGP - periodicodaily : Rossi e Petronas, la presentazione il 18 febbraio (si spera) #Rossi #Petronas - MotoriNews24 : #MotoGP, La presentazione del prossimo team di Valentino Rossi potrebbe essere a febbraio - SupportVale_46 : RT @SkySportMotoGP: Il possibile scenario per l'inizio dei test per il 2021 della #MotoGP, tra restrizioni per il Covid e la presentazione… - infoitsport : Valentino Rossi, possibile presentazione del team Petronas il 18 febbraio -