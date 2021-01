Roma, operato alla milza Morgan De Sanctis dopo l'incidente (Di giovedì 7 gennaio 2021) Migliorano le condizioni di Morgan De Sanctis. Il direttore sportivo della Roma, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelli dopo un brutto incidente stradale su via Cristoforo Colombo, è vigile è ... Leggi su gazzetta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Migliorano le condizioni diDe. Il direttore sportivo della, ricoverato da ieri al Policlinico Gemelliun bruttostradale su via Cristoforo Colombo, è vigile è ...

SkySport : ULTIM'ORA Roma, incidente stradale per il ds De Sanctis Operato al Gemelli, non è in pericolo di vita #SkySport… - sportli26181512 : Migliorano le condizioni di De Sanctis, sarà presto a Trigoria: Migliorano le condizioni di De Sanctis, sarà presto… - Gazzetta_it : #Roma Migliorano le condizioni di #DeSanctis, sarà presto a #Trigoria - romasulweb : Incidente stradale per Morgan De Sanctis, il dirigente della Roma operato d'urgenza - CORNERNEWS24 : #Calcio - Roma: incidente per De Sanctis, è in terapia intensiva Il manager giallorosso operato al Gemelli -