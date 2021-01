Roma, le condizioni di Morgan De Sanctis: è fuori pericolo di vita (Di giovedì 7 gennaio 2021) Morgan De Sanctis è, attualmente, fuori pericolo di vita. Questa la notizia più importante il giorno dopo l’operazione avvenuta al Policlinico Gemelli a seguito del brutto incidente stradale avvenuto mentre tornava a casa da Trigoria. A seguito di una emorragia interna addominale al ds dei giallorossi è stata asportata la milza, l’ex giocatore di Roma e Napoli ha riportato anche la rottura di alcune coste e alcune ferite dorsali. SportFace. Leggi su sportface (Di giovedì 7 gennaio 2021)Deè, attualmente,di. Questa la notizia più importante il giorno dopo l’operazione avvenuta al Policlinico Gemelli a seguito del brutto incidente stradale avvenuto mentre tornava a casa da Trigoria. A seguito di una emorragia interna addominale al ds dei giallorossi è stata asportata la milza, l’ex giocatore die Napoli ha riportato anche la rottura di alcune coste e alcune ferite dorsali. SportFace.

