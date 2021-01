Roma, fuori pericolo De Sanctis. Condizioni stabili (Di giovedì 7 gennaio 2021) Novità sulla salute di Morgan De Sanctis. Dopo la notizia dell’incidente sulla via Cristoforo Colombo di Roma, e il conseguente intervento chirurgico subito al Policlinico Gemelli dove gli è stata asportata la milza a seguito di un’emorragia interna come riportato dal Corriere della Sera, il ds Romanista è attualmente fuori pericolo. Ancora un mistero invece la dinamica dell’incidente. Foto: Twitter Roma L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 7 gennaio 2021) Novità sulla salute di Morgan De. Dopo la notizia dell’incidente sulla via Cristoforo Colombo di, e il conseguente intervento chirurgico subito al Policlinico Gemelli dove gli è stata asportata la milza a seguito di un’emorragia interna come riportato dal Corriere della Sera, il dsnista è attualmente. Ancora un mistero invece la dinamica dell’incidente. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

vladiluxuria : All’ Università Europea di Roma si insegna che i gay sono malati e che la procreazione è idonea solo per “atto coni… - Bea54587739 : @FSarchese @SimoGianlorenzi @zorzi_gaia @lapinella @GiuliaSalemi93 @roma_selvaggia Non credo che gli autori lo fara… - Mecc444 : RT @PierinoSuperTru: Ci stanno facendo già il funerale in vista di Roma e Juventus. Tutti: dai giornalai, alle tv sportive agli sfottó sui… - LuigiBevilacq17 : RT @PierinoSuperTru: Ci stanno facendo già il funerale in vista di Roma e Juventus. Tutti: dai giornalai, alle tv sportive agli sfottó sui… - eccaalla : Ma quella che urla fuori è la regina de Roma? #prelemi -

Ultime Notizie dalla rete : Roma fuori Auto finisce fuori strada: morti due ragazzi in provincia di Roma Fanpage.it Il ds della Roma si schianta in auto

Da chiarire se vi sia stato un passaggio col rosso, se i semafori fossero funzionanti e la velocità delle due auto. Il Tempo (F.Magliaro) – Serata di paura per Morgan De Sanctis, il direttore sportivo ...

L'auto finisce fuori strada, morti due giovani ventenni in provincia di Roma

AGI - Tragedia a Montorio Romano, della cintura dei Monti Lucretili, in provincia di Roma. Per cause ancora da accertare, un'automobile che viaggiava poco fuori dal centro abitato, nei pressi del cimi ...

Da chiarire se vi sia stato un passaggio col rosso, se i semafori fossero funzionanti e la velocità delle due auto. Il Tempo (F.Magliaro) – Serata di paura per Morgan De Sanctis, il direttore sportivo ...AGI - Tragedia a Montorio Romano, della cintura dei Monti Lucretili, in provincia di Roma. Per cause ancora da accertare, un'automobile che viaggiava poco fuori dal centro abitato, nei pressi del cimi ...