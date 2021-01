Roma, ‘Della Polizia non ce ne frega niente’: 5 giovani rapinano 2 volte nello stesso giorno un minimarket (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati fermati dalla Polizia i 5 giovani ragazzi che, nell’agosto scorso, aveva rapinato due volte nello stesso giorno un minimarket nel quartiere Mezzocammino. Leggi anche: Roma. Entra ubriaco nel supermercato e chiede una birra, poi prende a morsi e pugni il titolare che si era rifiutato di dargliela I fatti In quel periodo i 5 giovani, uno dei quali con il ruolo di “palo”, dopo aver preso 18 bottiglie di birra, hanno preteso di pagare solo 10 euro. Alle rimostranze del titolare, avvalendosi della forza del branco, i 5 lo hanno minacciato aggiungendo “pure della Polizia non ce frega niente”. Impaurita da tale atteggiamento la vittima, sul momento, non ha chiamato nessuno. Lo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di giovedì 7 gennaio 2021) Sono stati fermati dallai 5ragazzi che, nell’agosto scorso, aveva rapinato dueunnel quartiere Mezzocammino. Leggi anche:. Entra ubriaco nel supermercato e chiede una birra, poi prende a morsi e pugni il titolare che si era rifiutato di dargliela I fatti In quel periodo i 5, uno dei quali con il ruolo di “palo”, dopo aver preso 18 bottiglie di birra, hanno preteso di pagare solo 10 euro. Alle rimostranze del titolare, avvalendosi della forza del branco, i 5 lo hanno minacciato aggiungendo “pure dellanon ceniente”. Impaurita da tale atteggiamento la vittima, sul momento, non ha chiamato nessuno. Lo ...

