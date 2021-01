Roma, De Sanctis è fuori pericolo: le sue condizioni di salute (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’incidente stradale avuto martedì’ sera, Morgan De Sanctis si trova fuori pericolo. Gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni di salute Il team manager della Roma Morgan De Sanctis è fuori pericolo dopo l’incidente avuto nella serata di martedì. Lo riporta Corriere della Sera aggiungendo ulteriori dettagli. Il dirigente giallorosso è ricoverato presso il Policlinico Gemelli ed oltre all’asportazione della milza a causa di un’emorragia addominale, ha riportato anche la rottura di alcune coste e alcune ferite dorsali. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di giovedì 7 gennaio 2021) Dopo l’incidente stradale avuto martedì’ sera, Morgan Desi trova. Gli ultimi aggiornamenti sulle suediIl team manager dellaMorgan Dedopo l’incidente avuto nella serata di martedì. Lo riporta Corriere della Sera aggiungendo ulteriori dettagli. Il dirigente giallorosso è ricoverato presso il Policlinico Gemelli ed oltre all’asportazione della milza a causa di un’emorragia addominale, ha riportato anche la rottura di alcune coste e alcune ferite dorsali. Leggi su Calcionews24.com

