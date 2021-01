Roma | 57enne positivo al covid-19 scappa dall’ospedale | denunciato

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Unno di 57 anni è risultatoal-19 e quindi posto in quarantena al Policlinico Gemelli. Tuttavia l'uomo è riuscito ad allontanarsi arbitrariamente dalla struttura, facendo perdere le proprie tracce. La fuga Immediatamente è scattata la segnalazione e i Carabinieri della StazioneCittà Giardino, dopo poco tempo, hanno rintracciato l'uomo, incensurato, nella sua abitazione di via Monte Senario. Attivato il personale sanitario, intervenuto con l'equipaggiamento necessario al trasporto in sicurezza, per l'uomo sono scattati il trasferimento al "San Filippo Neri" e la denuncia a piede libero per la violazione della quarantena obbligatoria.