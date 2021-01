Rocco Casalino risponde a tono ad Aldo Grasso: “Si sta accanendo contro di me, piuttosto perché non dice di quando …” (Di giovedì 7 gennaio 2021) Rocco Casalino è il portavoce del premier Giuseppe Conte ma nessuno ha dimenticato che Casalino ha partecipato al Grande fratello della prima edizione, quella in cui i ragazzi che entravano nella casa non sapevano davvero nulla di ciò che li aspettava né potevano immaginare che, una volta fuori, sarebbero stati, per un periodo medio lungo, delle star, voluti da tutte le trasmissioni televisive, intervistati e seguiti. Aldo Grasso attacca Rocco Casalino Il critico televisivo del Corriere della Sera, Aldo Grasso ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha duramente attaccato Rocco Casalino dicendo: “C’è un personaggio da cui nel 2021 mi aspetto ... Leggi su baritalianews (Di giovedì 7 gennaio 2021)è il portavoce del premier Giuseppe Conte ma nessuno ha dimenticato cheha partecipato al Grande fratello della prima edizione, quella in cui i ragazzi che entravano nella casa non sapevano davvero nulla di ciò che li aspettava né potevano immaginare che, una volta fuori, sarebbero stati, per un periodo medio lungo, delle star, voluti da tutte le trasmissioni televisive, intervistati e seguiti.attaccaIl critico televisivo del Corriere della Sera,ha rilasciato un’intervista al settimanale Oggi in occasione della quale ha duramente attaccatondo: “C’è un personaggio da cui nel 2021 mi aspetto ...

ila_napoli_ : @CarusoInRadio @GiuseppeConteIT @JoeBiden @KamalaHarris @RobertoCasalino Oltre al fatto che Conte abbia scritto cor… - LuciaRagone : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… - Mikepub1 : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… - Mania48Mania53 : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… - patrabel : RT @giobandnere: Si fanno togliere tutte le libertà da un anno da Rocco Casalino e poi si stracciano le vesti per “gli attacchi alla democr… -