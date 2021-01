“Roberto Saviano lascia Repubblica Scriverà per il Corriere della Sera”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Sembra ormai imminente l’addio dello scrittoreper traslocare, come editorialista, al. Le trattative tra lo scrittore di Gomorra e il giornale di via Solferino sono ancora in corso, ma il sito Dagospia dà invece per conclusa l’operazione e titola: “e diventa editorialista del Cor”. Un’indiscrezione che risulta veritiera anche secondo quanto appreso dall’Adnkronos. E anche il profilo Twitter PazzoPer, ben informato sulle vicende che riguardano Largo Fochetti, sembra confermare la recente indiscrezione. In un tweet pubblica lo screenshot di un presunto messaggio inviato dal Cdr ai giornalisti in cui si spiega che ...