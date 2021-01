Roberto Burioni si vaccina contro il Covid | ' Efficace e sicuro | un miracolo della scienza'

MontyGTweet : @fleinaudi Nel 1973, causa un’epidemia di colera,nella sola Napoli in una settimana furono vaccinati 1mln. di pazi… - iltirreno : Lo segnala il virologo Roberto Burioni. Comilva di Rimini: “Faremo ricorso” - lacittanews : Lo segnala il virologo Roberto Burioni. Comilva di Rimini: “Faremo ricorso” Facebook ha rimosso le pagine di assoc… - ZenatiDavide : Facebook rimuove le pagine di associazioni no vax. Esulta Burioni. Comilva: censura: Facebook ha rimosso le pagine… - Profilo3Marco : RT @panorama_it: Da Roberto Burioni ad Alberto Zangrillo, da Walter Ricciardi a Matteo Bassetti... Il coronavirus ha dimostrato che abbiamo… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Burioni

Il Covid non danneggia solo la salute fisica delle persone ma anche quella psichica. In alcune persone, può arrivare a scompaginare le connessioni nervose e far degenerare i neuroni, ...Anche Roberto Burioni si è sottoposto al vaccino contro il Covid. Il virologo del San Raffaele di Milano ha ricevuto poco fa la prima dose del siero sviluppato da Pfizer e BioNTech: «Un miracolo della ...