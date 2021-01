Roberto Burioni si è vaccinato contro il coronavirus

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Vaccino per il virologo al San Raffaele di Milano. 'Una vittoria della scienza da non sprecare', dice, poi scherza: 'Mi prende meglio il telefonino. Magari mi hanno iniettato il 5g'

Corriere : Burioni si vaccina: «Efficace e sicuro, un miracolo della scienza» - ReggioPress : Roberto Burioni: vaccino social. 'Ora mi prende meglio il telefonino' - infoitsalute : Roberto Burioni si vaccina contro il Covid: «Efficace e sicuro, un miracolo della scienza» - rotanicolas : RT @Corriere: Burioni si vaccina: «Efficace e sicuro, un miracolo della scienza» - pattoscienza : “Potersi vaccinare il 7 gen 2021 con un vaccino sicuro ed efficace contro un virus isolato il 10 gen 2020 ha un nom… -

Ultime Notizie dalla rete : Roberto Burioni

LIVE Coronavirus: Italia, 18.020 nuovi casi e sale il tasso di positività. Pentathlon: morto il presidente federale Le principali notizie in Italia e nel mondo sulla pandemia Covid 19. In Italia oggi ...Questo virus è stato scoperto il 10 gennaio 2020, io il 7 gennaio 2021 posso farmi somministrare un vaccino sicuro ed efficace. Le varianti non devono preoccuparci - ha spiegato all'Adnkronos Salute - ...