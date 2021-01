“Rivoluzione” è il nuovo singolo di Tavo (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “Rivoluzione” (Noize Hills Records / Artist First), il nuovo singolo di Tavo. Siamo soliti associare questa parola al cambiamento. Ai grandi ideali storici. Tavo nel nuovo singolo attribuisce a “Rivoluzione” il significato di imperturbabilità di rigenerazione dopo la sconfitta, dopo il dolore. La capacità di resistere. Di tornare al punto esatto di partenza come esseri immutabili. Inossidabili. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Ho visto combattere una delle più grandi battaglie a una persona a me molto cara. Mi sarei aspettato di vederla fragile, di doverle stare accanto per raccogliere i pezzi che avrebbe perso lungo la ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 7 gennaio 2021) Da venerdì 8 gennaio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “” (Noize Hills Records / Artist First), ildi. Siamo soliti associare questa parola al cambiamento. Ai grandi ideali storici.nelattribuisce a “” il significato di imperturbabilità di rigenerazione dopo la sconfitta, dopo il dolore. La capacità di resistere. Di tornare al punto esatto di partenza come esseri immutabili. Inossidabili. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Ho visto combattere una delle più grandi battaglie a una persona a me molto cara. Mi sarei aspettato di vederla fragile, di doverle stare accanto per raccogliere i pezzi che avrebbe perso lungo la ...

