Rivoluzione animalista di una delle grandi città italiane | vietato bollire vivi i crostacei e nuovo regolamento sugli animali Ecco dove

(Di giovedì 7 gennaio 2021) Nella bellaemiliana di Parma, è stato pubblicato il testo delper il benessere e la tutela degli, approvato in Consiglio Comunale qualche settimana fa. Le nuove regole sono state pensate ed ideate con l’intenzione di assicurare ai nostri amiciuna vita ed un eventuale trapasso più sereno. Parma:per il benessere degliIlè stato orgogliosamente presentato dall’assessore alla partecipazione e ai diritti dei cittadini, con delega al benessere animale, del Comune di Parma, Nicoletta Paci, che lo ha definito “tra i più avanzati in Europa e nel mondo“. I divieti Tra le nuove misure introdotte spicca il divieto di cucinare ...

damico86 : CRONACA | Polemiche a Roma per la strage di uccelli a Capodanno. Rivoluzione Animalista chiama in causa… -

Ultime Notizie dalla rete : Rivoluzione animalista

askanews

“La storia si ripete e continuerà a ripetersi ancora se non faremo nulla per impedirlo in modo concreto e prospettico”. Questo il commento del Segretario Nazionale del partito Rivoluzione Animalista, ...“Ribadiamo ancora una volta la nostra indignazione e la nostra tristezza per quando accaduto durante la notte di Capodanno a Roma, quando centinaia di uccelli – a causa dei botti e dei fuochi d’artifi ...